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09 Temmuz 2020, Perşembe
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: Kapatabiliriz

Guilherme: Kapatabiliriz

'da sahanın kötüleri arasında yer alan hâlâ puan farkını kapatabileceklerini söyledi.

'da sahanın kötüleri arasında yer alan hâlâ puan farkını kapatabileceklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bugün buraya galibiyet elde etmek için gelmiştik ama galibiyet elde edemedik. Henüz 3 maç daha var. Puan farkını kapatabiliriz. Her şey olabilir bu yarışta. Bize inanmaya devam etsinler. Onlarla oynadığımız maçlarda duygu aynı olmuyorlar. Henüz her şey bitmedi. Oynayacağımız bir kupa finali var" diye konuştu.

  1. 9.7.2020
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