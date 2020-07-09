Guilherme: Kapatabiliriz
Trabzonspor'da sahanın kötüleri arasında yer alan Guilherme hâlâ puan farkını kapatabileceklerini söyledi.
Trabzonspor'da sahanın kötüleri arasında yer alan Guilherme hâlâ puan farkını kapatabileceklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bugün buraya galibiyet elde etmek için gelmiştik ama galibiyet elde edemedik. Henüz 3 maç daha var. Puan farkını kapatabiliriz. Her şey olabilir bu yarışta. Bize inanmaya devam etsinler. Onlarla oynadığımız maçlarda duygu aynı olmuyorlar. Henüz her şey bitmedi. Oynayacağımız bir kupa finali var" diye konuştu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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