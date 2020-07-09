Guilherme: Kapatabiliriz

Trabzonspor'da sahanın kötüleri arasında yer alan Guilherme hâlâ puan farkını kapatabileceklerini söyledi. Brezilyalı futbolcu, "Bugün buraya galibiyet elde etmek için gelmiştik ama galibiyet elde edemedik. Henüz 3 maç daha var. Puan farkını kapatabiliriz. Her şey olabilir bu yarışta. Bize inanmaya devam etsinler. Onlarla oynadığımız maçlarda duygu aynı olmuyorlar. Henüz her şey bitmedi. Oynayacağımız bir kupa finali var" diye konuştu.