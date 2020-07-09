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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Çimşir: Yaşayıp göreceğiz

Çimşir: Yaşayıp göreceğiz

Öne geçtikten sonra skoru koruyamama problemi yaşadıklarını söyleyen bordo-mavili hoca, “3 maç kaldı. Yaşayıp neler olacağını göreceğiz” dedi

Trabzonspor Teknik Drirektörü Çimşir kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Yarış devam ediyor. 3 maç daha kaldı. Biz yarışın sonuna kadar devam edeceğiz mücadelemize. Pandemiden sonra içeride oynadığımız MKE Ankaragücü ve bu maçta başlangıç ve sonda problemler yaşadık" dedi. Geri düştükten sonra penaltılarla öne geçtiklerini kaydeden Çimşir şöyle devam etti:

RAKİP ORTA SAHADA DİNAMİKTİ

"Rakibin orta sahadaki 5'lisi dinamik oyunculardı. Bize problem çıkardılar. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakla alakalı problemler yaşıyoruz. Rakibi oyunun içine ortak ediyoruz. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İç saha maçlarında bunlar var. Rakibin direncini kırmadığınız zaman oyuna ortak oluyor." Çimşir, beraberliğin kendilerine yaramadığını vurgularken, "Alınan bir puan var, kaydedilen 2 puan var. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç kaldı. 3 maç içerisinde yaşayıp göreceğiz ne olacağını" diyerek sözlerini tamamladı.

HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Hüseyin Çimşir, maçın sonunda ve yardımcılarına tepki gösterdi. Son düdüğün çalmasının ardından soyunma odasına doğru yönelen hakemlerin yanına giden Çimşir, Halil Umut Meler'e bir şeyler söyledi. Çimşir'in yardımcıları da hakemlere yönetimleriyle ilgili serzenişte bulundular.

  1. 9.7.2020
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