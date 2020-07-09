Çimşir: Yaşayıp göreceğiz
Öne geçtikten sonra skoru koruyamama problemi yaşadıklarını söyleyen bordo-mavili hoca, “3 maç kaldı. Yaşayıp neler olacağını göreceğiz” dedi
Trabzonspor Teknik Drirektörü Hüseyin Çimşir kaybedilen 2 puan için üzgün olduklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Berabere bitirdiğimiz için üzgünüz. Yarış devam ediyor. 3 maç daha kaldı. Biz yarışın sonuna kadar devam edeceğiz mücadelemize. Pandemiden sonra içeride oynadığımız MKE Ankaragücü ve bu maçta başlangıç ve sonda problemler yaşadık" dedi. Geri düştükten sonra penaltılarla öne geçtiklerini kaydeden Çimşir şöyle devam etti:
RAKİP ORTA SAHADA DİNAMİKTİ
"Rakibin orta sahadaki 5'lisi dinamik oyunculardı. Bize problem çıkardılar. Skoru aldıktan sonra oyunu tutmakla alakalı problemler yaşıyoruz. Rakibi oyunun içine ortak ediyoruz. Bunları geliştirmeye çalışıyoruz. İç saha maçlarında bunlar var. Rakibin direncini kırmadığınız zaman oyuna ortak oluyor." Çimşir, beraberliğin kendilerine yaramadığını vurgularken, "Alınan bir puan var, kaydedilen 2 puan var. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. 3 maç kaldı. 3 maç içerisinde yaşayıp göreceğiz ne olacağını" diyerek sözlerini tamamladı.
HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ
Hüseyin Çimşir, maçın sonunda Halil Umut Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi. Son düdüğün çalmasının ardından soyunma odasına doğru yönelen hakemlerin yanına giden Çimşir, Halil Umut Meler'e bir şeyler söyledi. Çimşir'in yardımcıları da hakemlere yönetimleriyle ilgili serzenişte bulundular.
- 9.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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