Son dakika: Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Muhammet Taha Tepe... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Son dakika: transferi KAP'a bildirdi! ...

Son dakika: Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Muhammet Taha Tepe...

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'e şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo mavililer, İzmir ekibi Altınordu'da forma giyen 'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından , Altınordu'dan genç bir yeteneği kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp, 'nin bonservisinin alındığını KAP'A bildirdi.

İşte yapılan o açıklama;

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;
Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 17:53
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