Son dakika: Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Muhammet Taha Tepe...
Son dakika Trabzonspor transfer haberi... Süper Lig'e şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan bordo mavililer, İzmir ekibi Altınordu'da forma giyen Muhammet Taha Tepe'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından Trabzonspor, Altınordu'dan genç bir yeteneği kadrosuna kattı. Bordo mavili kulüp, Muhammet Taha Tepe'nin bonservisinin alındığını KAP'A bildirdi.
İşte yapılan o açıklama;
"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.
Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;
Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 17:53
- Son dakika: Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Muhammet Taha Tepe...
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Son dakika: Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Muhammet Taha Tepe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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