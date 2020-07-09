Motivasyon yaramadı

Trabzonspor kafilesi maçtan önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılmadan önce yöneticiler ve teknik heyet oyunculara maçın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı. Kalan haftalarda rakipleri Medipol Başakşehir'in mutlaka takılacağını vurgulayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşacağına inandığını vurguladı. Oyunculardan da inançlarını kaybetmemelerini ve sahaya tüm güçlerini koymalarını istedi. Ancak bu konuşma galibiyet için yeterli olmadı. Karadeniz devi, 2 puan kaybederek bitime 3 hafta kala liderin 4 puan gerisine düşmüş oldu.