Motivasyon yaramadı
Trabzonspor kafilesi maçtan önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılmadan önce yöneticiler ve teknik heyet oyunculara maçın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı.
Trabzonspor kafilesi maçtan önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılmadan önce yöneticiler ve teknik heyet oyunculara maçın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı. Kalan haftalarda rakipleri Medipol Başakşehir'in mutlaka takılacağını vurgulayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşacağına inandığını vurguladı. Oyunculardan da inançlarını kaybetmemelerini ve sahaya tüm güçlerini koymalarını istedi. Ancak bu konuşma galibiyet için yeterli olmadı. Karadeniz devi, 2 puan kaybederek bitime 3 hafta kala liderin 4 puan gerisine düşmüş oldu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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