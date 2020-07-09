Motivasyon yaramadı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Motivasyon yaramadı

Motivasyon yaramadı

Motivasyon yaramadı

 kafilesi maçtan önce 'nden ayrılmadan önce yöneticiler ve teknik heyet oyunculara maçın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı.

kafilesi maçtan önce 'nden ayrılmadan önce yöneticiler ve teknik heyet oyunculara maçın önemini hatırlatan bir konuşma yaptı. Kalan haftalarda rakipleri 'in mutlaka takılacağını vurgulayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşacağına inandığını vurguladı. Oyunculardan da inançlarını kaybetmemelerini ve sahaya tüm güçlerini koymalarını istedi. Ancak bu konuşma galibiyet için yeterli olmadı. devi, 2 puan kaybederek bitime 3 hafta kala liderin 4 puan gerisine düşmüş oldu.

  1. 9.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Motivasyon yaramadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA