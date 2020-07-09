Çakma defans ile kale hep açık - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Çakma defans ile kale hep açık

Çakma defans ile kale hep açık

Çakma defans ile kale hep açık

'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, 'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi.

'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, 'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi. Bu karşılaşmalarda maçı hariç kalede Altay Bayındır görev yaptı. Genç file bekçisi 'de Fenerbahçe formasıyla 30 mücadeleye çıkarken 40 gol yedi. Maç başına 1.33'lük gol yeme ortalaması tutturdu.

İŞTE O SERİ

(D) 1-2
1-1
Ankaragücü (D) 1-2
1-3
(D) 2-2
Denizlispor 2-2
Konyaspor (D) 0-1
2-1
(D) 0-2
Y.Malatyaspor 3-2
2-1
Gençlerbirliği (D) 1-1

  1. 9.7.2020
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