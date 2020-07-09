Çakma defans ile kale hep açık
Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi.
Fenerbahçe'de gol yeme serisi 12 maça çıktı. Başkent'te Gençlerbirliği ile 1-1 kalan sarılacivertli ekip, Başakşehir'i 2-0 yendiği karşılaşmadan bu yana oynadığı 12 maçta da gol yedi. Bu karşılaşmalarda Konyaspor maçı hariç kalede Altay Bayındır görev yaptı. Genç file bekçisi Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 30 mücadeleye çıkarken 40 gol yedi. Maç başına 1.33'lük gol yeme ortalaması tutturdu.
İŞTE O SERİ
Trabzonspor (D) 1-2
Alanyaspor 1-1
Ankaragücü (D) 1-2
Galatasaray 1-3
Antalyaspor (D) 2-2
Denizlispor 2-2
Konyaspor (D) 0-1
Kayserispor 2-1
Kasımpaşa (D) 0-2
Y.Malatyaspor 3-2
Göztepe 2-1
Gençlerbirliği (D) 1-1
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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