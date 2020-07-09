İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri!

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'a 4-1 ile boyun eğerek şok bir yenilgi alan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Son 7 maçtır ligde galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da Muslera'nın yokluğu her hafta daha da çok hissediliyor. Urugualı kalecinin yokluğunda kaleyi emanet alan Kocuk'un performansı taraftarlar tarafından eleştirilirken, 24 yaşındaki kaleci Alanyaspor mücadelesi sonrası sosyal medyada yoğun tepkiler aldı.