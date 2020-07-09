İşte sosyal medyada Okan Kocuk tepkileri!

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Alanyaspor'a 4-1 ile boyun eğerek şok bir yenilgi alan Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Son 7 maçtır ligde galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray'da Muslera'nın yokluğu her hafta daha da çok hissediliyor. Urugualı kalecinin yokluğunda kaleyi emanet alan Kocuk'un performansı taraftarlar tarafından eleştirilirken, 24 yaşındaki kaleci Alanyaspor mücadelesi sonrası sosyal medyada yoğun tepkiler aldı.
9 Temmuz 2020 Perşembe 10:38
Güncelleme: 09.07.2020 10:38
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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet aldı: 4-1. Üçüncülük şansını kullanamayan sarı-kırmızılı takım 7 maçtır ligde galip gelemiyor.
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Karşılaşma öncesi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı saf dışı bırakan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, kenarda meslektaşı Fatih Terim'e gökyüzünü işaret ettiği fotoğrafın bir posterini yaptırıp odasına astırmıştı.
Karşılaşma öncesi iki teknik adamın birbirlerine nasıl davranacağı merak konusuydu.
SICAK GÖRÜNTÜLER Erol Bulut ve Fatih Terim maçta birbirleriyle tokalaşarak sıcak bir görüntü verdi.
G.SARAY'A KARŞI 4. GALİBİYET... Galatasaray'ı bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nın dışına iten başarılı teknik adam, sarı-kırmızılı takıma karşı toplamda 4. galibiyetini elde etti.