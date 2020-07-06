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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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kalesi yıkıldı

Türk Telekom kalesi yıkıldı

Evinde taraftarıyla birlikte oynadığı rakiplerine kaybetmeyen , uzun bir aradan sonra yenilgi gördü.

Evinde taraftarıyla birlikte oynadığı rakiplerine kaybetmeyen , uzun bir aradan sonra yenilgi gördü. Sarı-kırmızılılar Stadı'nda 8 maç aradan sonra derbi mağlubiyeti yaşadı. Cimbom, bu maçtan önce çıktığı derbilerde 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Sarıkırmızılılar bu sezon evinde ilk yarıda lider 'e de yenilmişti.

  1. 6.7.2020
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