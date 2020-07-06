Türk Telekom kalesi yıkıldı

Evinde taraftarıyla birlikte oynadığı derbi maçlarında rakiplerine kaybetmeyen Galatasaray, uzun bir aradan sonra yenilgi gördü. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadı'nda 8 maç aradan sonra derbi mağlubiyeti yaşadı. Cimbom, bu maçtan önce çıktığı derbilerde 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Sarıkırmızılılar bu sezon evinde ilk yarıda lider Başakşehir'e de yenilmişti.