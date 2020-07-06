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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Basın tribünü kapasitesi arttı

Basın tribünü kapasitesi arttı

maçı öncesi tribünde 10 basın mensubunun yer alması gerekiyordu.

Kritik Galatasaray- Trabzonspor maçı öncesi tribünde 10 basın mensubunun yer alması gerekiyordu. Ancak şampiyonluk yarışındaki önemli maça çok fazla talep geldi. ile yapılan görüşmeler sonucu kapasite üç katına çıkarıldı. Mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu belirtildi.

  1. 6.7.2020
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