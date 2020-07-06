Basın tribünü kapasitesi arttı

Kritik Galatasaray- Trabzonspor maçı öncesi tribünde 10 basın mensubunun yer alması gerekiyordu. Ancak şampiyonluk yarışındaki önemli maça çok fazla talep geldi. TFF ile yapılan görüşmeler sonucu kapasite üç katına çıkarıldı. Mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu belirtildi.