Seri'nin ikinci golü
Galatasaray'da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına giren Jean Michael Seri, bu sezon ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray'da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına giren Jean Michael Seri, bu sezon ikinci golünü kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatya deplasmanında kafa golü atan Fildişili futbolcu, dün de uzatmalarda penaltıdan fileleri sarstı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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