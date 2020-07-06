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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Seri'nin ikinci golü

Seri'nin ikinci golü

'da ligin gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına giren , bu sezon ikinci golünü kaydetti.

'da ligin gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına giren , bu sezon ikinci golünü kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan Yeni deplasmanında kafa golü atan Fildişili futbolcu, dün de uzatmalarda penaltıdan fileleri sarstı.

  1. 6.7.2020
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