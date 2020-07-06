Seri'nin ikinci golü

Galatasaray'da ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en iyileri arasına giren Jean Michael Seri, bu sezon ikinci golünü kaydetti. Ligin ilk yarısında oynanan Yeni Malatya deplasmanında kafa golü atan Fildişili futbolcu, dün de uzatmalarda penaltıdan fileleri sarstı.