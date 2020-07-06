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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Maç kopunca gençler girdi

Maç kopunca gençler girdi

 70. dakikasında 2-0 geri düşünce sahaya genç isimleri soktu.

70. dakikasında 2-0 geri düşünce sahaya genç isimleri soktu. 77'de çıkarken yerine 17 yaşındaki Emin Bayram girdi. Bu değişiklikle sahadaki düzen de yenilendi. 83. dakikada ise 19 yaşındaki Yunus Akgün uzun bir aradan sonra şans buldu. Emre Akbaba kenara alındı.

  1. 6.7.2020
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