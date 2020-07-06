Maç kopunca gençler girdi

Maçın 70. dakikasında Galatasaray 2-0 geri düşünce Fatih Terim sahaya genç isimleri soktu. 77'de Belhanda çıkarken yerine 17 yaşındaki Emin Bayram girdi. Bu değişiklikle sahadaki düzen de yenilendi. 83. dakikada ise 19 yaşındaki Yunus Akgün uzun bir aradan sonra şans buldu. Emre Akbaba kenara alındı.