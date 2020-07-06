Falcao yine yoktu

Bu sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao büyük maçların çoğunu kaçırarak takımını yalnız bıraktı. Primler hariç yıllık net 5 milyon euro maaş alan ve takımın en çok kazananı olan Kolombiyalı forvet, en son Gaziantep maçında sağ uyluk arka adalesinden sakatlanmıştı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçıran Falcao, Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'da yaptığı maçların yüzde 42'sinde yoktu.