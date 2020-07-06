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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Falcao yine yoktu

Falcao yine yoktu

karşısında da sahaya çıkamayan Kolombiyalı 14 maç kaçırdı, takımı yalnız bıraktı.

Bu sezon başında büyük umutlarla transfer edilen büyük maçların çoğunu kaçırarak takımını yalnız bıraktı. Primler hariç yıllık net 5 milyon euro maaş alan ve takımın en çok kazananı olan Kolombiyalı forvet, en son maçında sağ uyluk arka adalesinden sakatlanmıştı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle 14 maç kaçıran Falcao, 'ın ligde ve Avrupa'da yaptığı maçların yüzde 42'sinde yoktu.

  1. 6.7.2020
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