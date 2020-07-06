Fatih Terim: Taraftarımız bizi affetsin
G.Saray Teknik Direktörü terim, maç sonu şöyle konuştu: “Bu sezon her şey üst üste geldi. 65 dakika Trabzonspor’a karşı bu sıcakta 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler”
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 kişi kaldıktan sonra maçın koptuğunu söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarım saat başa baş geçti. 65 dakika Trabzonspor'a karşı 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Kırmızı karta kadar iyi giden bir maç vardı ama Soso, kendinden beklemediğimiz bir şekilde, aklımızda olmayan bir şeyi yaptı. Oradan sonra oynamak hiç kolay değil" yorumunu yaptı.
GEMİYİ YANAŞTIRACAĞIZ
İmparator, bu sene akıllarında olmayan her şeyin başlarına geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray'ız."
TERİM'İN EN KÖTÜ İKİNCİ SERİSİ
Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 6 maç üst üste kazanamayarak en kötü ikinci serisini gerçekleştirdi. Bu süreçte Sivas (2-2), Beşiktaş (0-0), Ç. Rize (0-2), Başakşehir (1-1) ve Trabzonspor (1-3) maçlarını kazanamayan Terim, aynı performansı 2002-03 sezonunda gerçekleştirmişti. Terim o sezon 3 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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