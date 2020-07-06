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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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: Taraftarımız bizi affetsin

Fatih Terim: Taraftarımız bizi affetsin

G.Saray terim, maç sonu şöyle konuştu: “Bu sezon her şey üst üste geldi. 65 dakika ’a karşı bu sıcakta 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler”

Galatasaray , 10 kişi kaldıktan sonra maçın koptuğunu söyledi. Karşılaşmaya iyi başladıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "İlk yarım saat başa baş geçti. 65 dakika 'a karşı 10 kişi oynamak hiç kolay değil. Kırmızı karta kadar iyi giden bir maç vardı ama Soso, kendinden beklemediğimiz bir şekilde, aklımızda olmayan bir şeyi yaptı. Oradan sonra oynamak hiç kolay değil" yorumunu yaptı.

GEMİYİ YANAŞTIRACAĞIZ

İmparator, bu sene akıllarında olmayan her şeyin başlarına geldiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bazı şeylerin anlatımı yok. Sevgili Galatasaraylılara sesleniyorum, bu sene bizi affetsinler. İnanmış arkadaşlarımızla gemiyi, kıyıya yaklaştırmaya çalışacağız. Aklımızda olmayan ne varsa başımıza geliyor. Bu sene böyle oldu. Diğer takımlar da bize yetişti, Şampiyonlar Ligi işimiz daha da zorlaştı. Ancak biz Galatasaray'ız."

TERİM'İN EN KÖTÜ İKİNCİ SERİSİ

Teknik Direktör Fatih Terim, bu sezon 6 maç üst üste kazanamayarak en kötü ikinci serisini gerçekleştirdi. Bu süreçte Sivas (2-2), (0-0), Ç. Rize (0-2), (1-1) ve Trabzonspor (1-3) maçlarını kazanamayan Terim, aynı performansı 2002-03 sezonunda gerçekleştirmişti. Terim o sezon 3 yenilgi, 3 beraberlik almıştı.

  1. 6.7.2020
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