Feghouli takımı yaktı

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sezonun en kritik maçlarından birinde hem takım arkadaşlarına adeta ihanet etti hem de kulübün kaderiyle oynadı! Son haftaların formda oyuncusundan teknik heyet ve taraftarlar Trabzonspor maçında etkili olmasını bekliyordu. Cezayirli futbolcunun yaptığı hareket tüm sarı-kırmızılıları çileden çıkarttı. 30. dakikada Trabzonspor yarı sahasında topla buluşan Feghouli, arkadan Da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Düştükten sonra rakibinin göğsüne tekme atan Feghouli acı içinde kıvranırken hakem sarı kartını Costa'ya çıkardı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Çakır, 32'de Feghouli'yi attı.

SEZON SONU YOLCU

Feghouli'nın adı uzun süredir Arap kulüpleri ve Real Betis ile anılıyordu. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık net 3.85 milyon euro kazanması dolayısıyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Feghouli'nin direkt kırmızı kart görmesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza alması bekleniyor. Kırmızı kartlık hareket sosyal medyada, "Sezon sonunda kesin yolcu" yorumlarını yaptırdı.