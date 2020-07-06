Feghouli takımı yaktı
32. dakikada Da Costa, Feghouli’ye arkadan faul yaptı. Cezayirli oyuncu, yere düştükten sonra rakibine tekme attı. Hakem direkt kırmızı verdi.
Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sezonun en kritik maçlarından birinde hem takım arkadaşlarına adeta ihanet etti hem de kulübün kaderiyle oynadı! Son haftaların formda oyuncusundan teknik heyet ve taraftarlar Trabzonspor maçında etkili olmasını bekliyordu. Cezayirli futbolcunun yaptığı hareket tüm sarı-kırmızılıları çileden çıkarttı. 30. dakikada Trabzonspor yarı sahasında topla buluşan Feghouli, arkadan Da Costa'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Düştükten sonra rakibinin göğsüne tekme atan Feghouli acı içinde kıvranırken hakem sarı kartını Costa'ya çıkardı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Çakır, 32'de Feghouli'yi attı.
SEZON SONU YOLCU
Feghouli'nın adı uzun süredir Arap kulüpleri ve Real Betis ile anılıyordu. 30 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık net 3.85 milyon euro kazanması dolayısıyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyordu. Feghouli'nin direkt kırmızı kart görmesi ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 maç ceza alması bekleniyor. Kırmızı kartlık hareket sosyal medyada, "Sezon sonunda kesin yolcu" yorumlarını yaptırdı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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