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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Donk: Şanssızlık devam ediyor

Donk: Şanssızlık devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekibin ayakta kalan tek ismi oldu. Tecrübeli futbolcu "Bu sezon başımıza gelmedik şey kalmadı. Şanssızlık devam ediyor" dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin ayakta kalan tek ismi oldu. Tecrübeli futbolcu "Bu sezon başımıza gelmedik şey kalmadı. Şanssızlık devam ediyor. Kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Taraftarlar da oynadığı her maçta formanın hakkını veren Ryan Donk'u sosyal medya hesabından tebrik ettiler.
  1. 6.7.2020
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