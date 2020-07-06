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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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cezalı

Saracchi cezalı

'da ceza sınırında bulunan isimlerden , maçında gördüğü sarı kartla maçında cezalı duruma düştü.

Cimbom'un sol beki Marcelo sarı kart sınırındaydı. Uruguaylı savunmacı dün Abdulkadir Parmak'a sert bir faul yaptı. 'dan sarı kartı görüp cezalı duruma düştü. Haftaya Alanya'da yok.
  1. 6.7.2020
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