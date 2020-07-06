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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Cengiz evinde

Cengiz evinde

Ciddi ameliyatlar geçiren Başkanı dünkü maçını da evinden takip etti.

Ciddi ameliyatlar geçiren Başkanı dünkü maçını da evinden takip etti. Statta Aslan'ı Abdurrahim Albayrak, Mahmut Recevik ve Metin Karakaya temsil etti.
  1. 6.7.2020
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