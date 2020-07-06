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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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111 gün sonra

Marcao 111 gün sonra

olarak 'taki derbisinde boy gösteren , pandemi sürecinde sakatlandıktan sonra ilk kez maçında şans buldu.

olarak 'taki derbisinde boy gösteren pandemi sürecinde sakatlanmıştı. Brezilyalı stoper iyileştikten sonra hafta arası takımla iki idmana katılmıştı. Dün 111 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı. maçıyla birlikte formasına kavuştu.
  1. 6.7.2020
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