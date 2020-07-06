Jesse Sekidika girip yediriyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Jesse Sekidika girip yediriyor

girip yediriyor

Jesse Sekidika girip yediriyor

'ın geleceğe dönük transferlerinden fazla umut vermiyor.

'ın geleceğe dönük transferlerinden fazla umut vermiyor. Nijeryalı futbolcu, 2 hafta önce mücadelesinde şans bulmuştu. Maçın son saniyesinde penaltıya sebep olan 23 yaşındaki futbolcu dün de 'a karşı kritik bir hata yaptı. Sonradan oyuna girip Novak'ı unuttu. Kafa golü yedirdi. Hücuma katkı versin diye edilen Sekidika'nın savunmada sürekli gol yedirmesi sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.
  1. 6.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Jesse Sekidika girip yediriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA