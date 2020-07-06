Büyük çöküş

Ligde 8'de 8 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray tam anlamıyla stop etti. Corona virüsü öncesi Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ara sonrası Çaykur Rize'ye kaybetti. Ardından Gaziantepspor ve Başakşehir ile eşitliği bozamayan Aslan dün de Trabzonspor'a yenildi. 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar 'büyük çöküşle' önce şampiyonluktan sonra da Devler Ligi'nden uzaklaştı.

CORONA SONRASI 4 MAÇTA 2 PUAN

SALGIN öncesi iyi futbolunu skora da yansıtan Galatasaray, corona virüsüyle birlikte durdu. Pandemi sonrası çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.