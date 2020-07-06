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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Büyük çöküş

Büyük çöküş

Ligde 8'de 8 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan tam anlamıyla stop etti.

Ligde 8'de 8 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan tam anlamıyla stop etti. Corona virüsü öncesi ve ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ara sonrası 'ye kaybetti. Ardından Gaziantepspor ve ile eşitliği bozamayan Aslan dün de 'a yenildi. 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar 'büyük çöküşle' önce şampiyonluktan sonra da Devler Ligi'nden uzaklaştı.

CORONA SONRASI 4 MAÇTA 2 PUAN
SALGIN öncesi iyi futbolunu skora da yansıtan Galatasaray, corona virüsüyle birlikte durdu. Pandemi sonrası çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

  1. 6.7.2020
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