Büyük çöküş
Ligde 8'de 8 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray tam anlamıyla stop etti.
Ligde 8'de 8 yaparak yeniden şampiyonluk yarışına dahil olan Galatasaray tam anlamıyla stop etti. Corona virüsü öncesi Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, ara sonrası Çaykur Rize'ye kaybetti. Ardından Gaziantepspor ve Başakşehir ile eşitliği bozamayan Aslan dün de Trabzonspor'a yenildi. 6 maçtır kazanamayan sarı-kırmızılılar 'büyük çöküşle' önce şampiyonluktan sonra da Devler Ligi'nden uzaklaştı.
CORONA SONRASI 4 MAÇTA 2 PUAN
SALGIN öncesi iyi futbolunu skora da yansıtan Galatasaray, corona virüsüyle birlikte durdu. Pandemi sonrası çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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