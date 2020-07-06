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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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yine sınıfta kaldı

Ömer Bayram yine sınıfta kaldı

Takımın asist kralı , corona virüsü salgınından dönen en kötü isimlerden oldu.

Takımın asist kralı , corona virüsü salgınından dönen en kötü isimlerden oldu. Geçen hafta maçında ortalarında isabet sağlayamayan Ömer'e bir şans daha geldi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu dün de çok kötüydü. Ömer 46'da yerini Sekidika'ya bıraktı.

  1. 6.7.2020
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