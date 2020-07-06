Ömer Bayram yine sınıfta kaldı

Takımın asist kralı Ömer Bayram, corona virüsü salgınından dönen en kötü isimlerden oldu. Geçen hafta Başakşehir maçında ortalarında isabet sağlayamayan Ömer'e bir şans daha geldi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu dün de çok kötüydü. Ömer 46'da yerini Sekidika'ya bıraktı.