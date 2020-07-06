Ömer Bayram yine sınıfta kaldı
Takımın asist kralı Ömer Bayram, corona virüsü salgınından dönen en kötü isimlerden oldu.
Takımın asist kralı Ömer Bayram, corona virüsü salgınından dönen en kötü isimlerden oldu. Geçen hafta Başakşehir maçında ortalarında isabet sağlayamayan Ömer'e bir şans daha geldi. Ancak 28 yaşındaki futbolcu dün de çok kötüydü. Ömer 46'da yerini Sekidika'ya bıraktı.
- 6.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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