Hakemsiz maç!
Galatasaray-Trabzonspor derbisinde orta hakem Çakır maçı ‘en iyi yerden’ seyretti. Kırmızı kart, penaltı gibi kritik pozisyonları Çakır atladı. VAR'daki Ali Palabıyık çözdü.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Galatasaray ile Trabzonspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. MHK bu mücadeleye en deneyimli ve kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ı atadı. Ancak maçı Çakır değil adeta VAR yönetti. İlk devredeki kritik pozisyonlarda Çakır kolay şekilde çözülebilecek anlarda gerekli düdükleri çalmadı. Manuel da Costa ile Feghouli arasındaki pozisyonda Trabzonsporlu oyuncunun faulünü çaldı. Feghouli'nin rakibine attığı acımasız tekmeyi atladı.
PENALTIDA AUT VERDİ
VAR başındaki Ali Palabıyık'ın uyarısıyla Galatasaray serbest vuruşu kullanmadan önce Cüneyt Çakır, VAR'a geldi. Feghouli'nin Da Costa'nın göğsüne vurduğu darbeyi ekranda gördükten sonra kırmızı kartını çıkardı. Ryan Donk ile Alexander Sörloth arasındaki pozisyonda da Cüneyt Çakır uyudu. Donk'un rakibin ayağına net şekilde basmasını süzemedi, aut verdi. VAR başındaki Ali Palabıyık bir kez daha Çakır'ı çağırdı. Çakır, VAR'a bakıp penaltıyı verdi. Otoriteler "Hakemsiz maç" yorumu yaptı.
- 6.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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