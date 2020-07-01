Son dakika: Galatasaray'dan Mario Lemina'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama!
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu Mario Lemina'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, sakatlığa ilişkin "Sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi." denildi.
Galatasaray, Gabonlu yıldızı Mario Lemina'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.
İşte sarı kırmızı kulübün yaptığı resmi açıklama;
"Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 01.07.2020
- Güncelleme: 01.07.2020 14:17
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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