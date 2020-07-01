Son dakika: Galatasaray'dan Mario Lemina'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Son dakika: 'dan 'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama!

Son dakika: Galatasaray'dan Mario Lemina'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılı kulüp, yıldız futbolcu 'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, sakatlığa ilişkin "Sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildi." denildi.

, Gabonlu yıldızı 'nın sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

İşte sarı kırmızı kulübün yaptığı resmi açıklama;

"Oyuncumuz Mario Lemina'nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

  1. 01.07.2020
  2. Güncelleme: 01.07.2020 14:17
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