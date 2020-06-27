Galatasaray'da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday

Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda…

Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol Sergio Rico ve Fransız Stephane Ruffier isimleri şimdilik öne çıkan isimler.



BRAVO SEZON SONU SERBEST

Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.



SERGIO RICO DA GÜNDEMDE

Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.



SON ADAY STEPHANE RUFFIER

Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.