Galatasaray'da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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'da kaleci borsası! 'nın yerine 3 aday

Galatasaray'da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday

'da flaş gelişmeler yaşanıyor... 'nın sakatlığı sonrası Okan göze giremedi. Cimbom kaleci arayışına hız verdi. 'ın listesinde Claudio Bravo, ve yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

'da 'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda…

Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan 'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol ve Fransız isimleri şimdilik öne çıkan isimler.

BRAVO SEZON SONU SERBEST
Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.

SERGIO RICO DA GÜNDEMDE
Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak 'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.

SON ADAY STEPHANE RUFFIER
Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise 'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.

  1. 27.06.2020
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