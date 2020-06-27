Galatasaray'da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday
Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Muslera'nın sakatlığı sonrası Okan göze giremedi. Cimbom kaleci arayışına hız verdi. Aslan'ın listesinde Claudio Bravo, Sergio Rico ve Stephane Ruffier yer alıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'da Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalacak olması, Okan Kocuk'un ise formsuzluğu sebebiyle gözler kaleci transferine çevrilmiş durumda…
Takvim'in haberine göre; 1 sezonluğuna "emanetçi" bir kaleci arayan Sarı- Kırmızılılar'da Şili'li Claudio Brovo, İspanyol Sergio Rico ve Fransız Stephane Ruffier isimleri şimdilik öne çıkan isimler.
BRAVO SEZON SONU SERBEST
Cimbom'un kaleci konusundaki ilk adayının ise Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Cladio Bravo olduğu öne sürülüyor. Bonservis sorunu olamayan Bravo ile yönetim menajerler aracılığıyla temas kurmuş durumda.
SERGIO RICO DA GÜNDEMDE
Bravo'yu listenin tepesine yazan G.Saray'ın bonservisi Sevilla'da olan İspanyol kaleci Sergio Rico için de nabız yokladığı iddia edildi. Rico, bu sezonu kiralık olarak PSG'de geçirdi. Rico'nun Sevilla ile 1 yıllık sözleşmesi var.
SON ADAY STEPHANE RUFFIER
Kaleci arayışlarına hız veren Cimbom'da son adayın ise Saint Etienne'den Stephane Ruffier olduğu belirtiliyor. G.Saray; Bravo, Rico, Ruffier üçlüsünden birini bitirmek istiyor.
- 27.06.2020
- Transfer bombası patlıyor... Chelsea'nin yıldızına Aslan pençesi!
- Fenerbahçe'ye süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
- Süper Lig'de güncel puan durumu! (29. hafta)
- Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"
- Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Hüseyin Çimşir'in Ankaragücü 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da kaleci borsası! Muslera'nın yerine 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.