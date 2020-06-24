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24 Haziran 2020, Çarşamba
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konusu kapandı

Mert Hakan konusu kapandı

ve Oğulcan gibi 'a gelmesi beklenen Yandaş'ın ile anlaştığı yolunda haberler çıkarken bu durum sarı-kırmızılıların tepkisini çekti.

ve Oğulcan gibi 'a gelmesi beklenen Yandaş'ın ile anlaştığı yolunda haberler çıkarken bu durum sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. Nitekim Başkan , "2 yıldır talip olduğu bir futbolcuya, başka bir takım talip oluyor. Hatıralarımı söylesem sokağa çıkamazlar" diyerek sarı-lacivertli takıma gönderme yaptı. Bu sözler Mert Hakan defterinin Galatasaray için kapandığını gösterdi.
  1. 24.6.2020
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