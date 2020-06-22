Savunma dağıldı
Cimbom’da eksikler arasına iki isim daha eklendi. Mariano cezalı duruma düştü, Ahmet Çalık kızardı.
Ligin yeniden başlamasıyla birlikte Galatasaray oyuncularını tek tek kaybetmeye başladı. Rize maçında Muslera ve Andone sezonu kapatırken kırmızı kart gören Adem de 3 maç ceza aldı. Ryan Donk da cezalı duruma düşmüştü. Dün akşam da Mariano ve Ahmet Çalık fire verdi. Brezilyalı sağ bek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan Özer'e yaptığı faul sonrasında Ahmet Çalık da bariz gol şansı sebebiyle 55. dakikada hakem Alper Ulusoy'dan kırmızı kart gördü. İki oyuncu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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