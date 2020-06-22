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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Savunma dağıldı

Savunma dağıldı

Cimbom’da eksikler arasına iki isim daha eklendi. Mariano cezalı duruma düştü, kızardı.

Ligin yeniden başlamasıyla birlikte oyuncularını tek tek kaybetmeye başladı. maçında Muslera ve Andone sezonu kapatırken gören Adem de 3 maç ceza aldı. da cezalı duruma düşmüştü. Dün akşam da Mariano ve fire verdi. Brezilyalı sağ bek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan Özer'e yaptığı faul sonrasında Ahmet Çalık da bariz gol şansı sebebiyle 55. dakikada hakem Alper Ulusoy'dan kırmızı kart gördü. İki oyuncu, maçında forma giyemeyecek.

  1. 22.6.2020
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