Savunma dağıldı

Ligin yeniden başlamasıyla birlikte Galatasaray oyuncularını tek tek kaybetmeye başladı. Rize maçında Muslera ve Andone sezonu kapatırken kırmızı kart gören Adem de 3 maç ceza aldı. Ryan Donk da cezalı duruma düşmüştü. Dün akşam da Mariano ve Ahmet Çalık fire verdi. Brezilyalı sağ bek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kenan Özer'e yaptığı faul sonrasında Ahmet Çalık da bariz gol şansı sebebiyle 55. dakikada hakem Alper Ulusoy'dan kırmızı kart gördü. İki oyuncu, Başakşehir maçında forma giyemeyecek.