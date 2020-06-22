Kaptan Lemina

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile birlikte görev yaptı. Başarılı futbolcu, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.