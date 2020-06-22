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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Kaptan Lemina

Kaptan Lemina

Gabonlu yıldız, dün akşam pazubandı koluna taktı.

Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Gabonlu futbolcu, FK karşılaşmasında savunmanın ortasında ile birlikte görev yaptı. Başarılı futbolcu, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, 'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.

  1. 22.6.2020
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