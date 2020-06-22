Kaptan Lemina
Gabonlu yıldız, dün akşam pazubandı koluna taktı.
Fatih Terim, sakatlığı bulunan Marcao ve cezalı Donk'un yokluğunda Lemina'yı stoperde görevlendirdi. Gabonlu futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasında savunmanın ortasında Ahmet Çalık ile birlikte görev yaptı. Başarılı futbolcu, sakat Muslera ve cezalı Donk'un kadroda yer almadığı, Selçuk İnan'ın da yedek soyunduğu karşılaşmaya kaptan kolluğunu takarak çıktı.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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