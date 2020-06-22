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22 Haziran 2020, Pazartesi
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5 maç sonra

Emre 5 maç sonra

 Akbaba, ligde 5 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Akbaba, ligde 5 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu. Ligde en son 22. haftadaki BtcTurk maçında ilk 11'de sahaya çıkan Emre Akbaba, sonraki 5 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu. karşısında etkisiz kalan genç futbolcu, 60. dakikada yerini Taylan'a bıraktı.

  1. 22.6.2020
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