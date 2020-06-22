Fatura Ömer’e çıktı

Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Muslera ve Donk kadroda yer almazken Çaykur Rize maçında beklentileri karşılayamayan Ömer Bayram da yedeğe çekilen isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Emre Akbaba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.