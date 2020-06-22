Fatura Ömer’e çıktı
Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.
Gaziantep FK'yı konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Muslera ve Donk kadroda yer almazken Çaykur Rize maçında beklentileri karşılayamayan Ömer Bayram da yedeğe çekilen isim oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Gaziantep FK karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Younes Belhanda ve Emre Akbaba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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