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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Fatura Ömer’e çıktı

Fatura Ömer’e çıktı

FK'yı konuk eden 'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı.

FK'yı konuk eden 'da son maça göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Muslera ve Donk kadroda yer almazken maçında beklentileri karşılayamayan da yedeğe çekilen isim oldu. Teknik direktör , Gaziantep FK karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Younes ve Emre Akbaba'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

  1. 22.6.2020
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