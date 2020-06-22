Mariano: Şaşırıyoruz ne yapalım

Galatasaray'ın sağ beki Mariano maç sonrası hakem kararları karşısında şok olduklarını söyledi. Brezilyalı yıldız, "Hayatım boyunca böyle düdükler, böyle kararlar görmedim. Şaşırıyoruz artık. Okan'ın pozisyonu özellikle. Şansımız zorlaştı ama mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu hakemlerle zor" dedi.