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22 Haziran 2020, Pazartesi
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: ne yapalım

Mariano: Şaşırıyoruz ne yapalım

'ın sağ beki maç sonrası hakem kararları karşısında şok olduklarını söyledi.

'ın sağ beki maç sonrası hakem kararları karşısında şok olduklarını söyledi. Brezilyalı yıldız, "Hayatım boyunca böyle düdükler, böyle kararlar görmedim. artık. Okan'ın pozisyonu özellikle. Şansımız zorlaştı ama mücadelemize devam edeceğiz. Ancak bu hakemlerle zor" dedi.

  1. 22.6.2020
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