Kural farklı!

Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutması tartışmaları beraberinde getirdi. Kurala göre; kaleci yerdeyken değil ayağa kalktıktan sonra açıkça uyanık ve topu oyuna sokmaya hazır olduktan sonra süre başlıyor. Kararın aynısının 2015 yılında Liverpool kalecisi Mignolet'e yapıldığı da ortaya çıktı.