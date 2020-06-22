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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Kural farklı!

 'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutması tartışmaları beraberinde getirdi.

'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutması tartışmaları beraberinde getirdi. Kurala göre; kaleci yerdeyken değil ayağa kalktıktan sonra açıkça uyanık ve topu oyuna sokmaya hazır olduktan sonra süre başlıyor. Kararın aynısının 2015 yılında kalecisi Mignolet'e yapıldığı da ortaya çıktı.

  1. 22.6.2020
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