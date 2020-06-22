Onyekuru: Böylesini ilk kez gördüm

Onyekuru da hakeme tepkiliydi: Bunu bahane olarak algılamayın ama geçen hafta ve bu hafta aynı. Rakibe dokunamıyoruz. Anlamsız kartlar alıyoruz. Belçika'da ve Fransa'da oynadım. İlk kez böyle düdük gördüm. Elimizden geleni yapıyoruz, 3-1 öne geçiyoruz ama bir yere kadar. Bize izin verdikleri kadar oynayabiliyoruz. Geçen hafta aynısını gördük.