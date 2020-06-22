Onyekuru: Böylesini ilk kez gördüm
Onyekuru da hakeme tepkiliydi: Bunu bahane olarak algılamayın ama geçen hafta ve bu hafta aynı.
Onyekuru da hakeme tepkiliydi: Bunu bahane olarak algılamayın ama geçen hafta ve bu hafta aynı. Rakibe dokunamıyoruz. Anlamsız kartlar alıyoruz. Belçika'da ve Fransa'da oynadım. İlk kez böyle düdük gördüm. Elimizden geleni yapıyoruz, 3-1 öne geçiyoruz ama bir yere kadar. Bize izin verdikleri kadar oynayabiliyoruz. Geçen hafta aynısını gördük.
- 22.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Onyekuru: Böylesini ilk kez gördüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.