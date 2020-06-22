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22 Haziran 2020, Pazartesi
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: Böylesini ilk kez gördüm

Onyekuru: Böylesini ilk kez gördüm

 da hakeme tepkiliydi: Bunu bahane olarak algılamayın ama geçen hafta ve bu .

da hakeme tepkiliydi: Bunu bahane olarak algılamayın ama geçen hafta ve bu . Rakibe dokunamıyoruz. Anlamsız kartlar alıyoruz. 'da ve 'da oynadım. İlk kez böyle düdük gördüm. Elimizden geleni yapıyoruz, 3-1 öne geçiyoruz ama bir yere kadar. Bize izin verdikleri kadar oynayabiliyoruz. Geçen hafta aynısını gördük.

  1. 22.6.2020
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