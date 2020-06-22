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22 Haziran 2020, Pazartesi
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sakatlandı

Radamel Falcao sakatlandı

'ın Kolombiyalı yıldızı , 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

'ın Kolombiyalı yıldızı , 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli oyuncu bir pozisyonda adalesini tutarak değişiklik istedi. Durumu bugün belli olacak.

  1. 22.6.2020
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