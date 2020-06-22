‘Dualarımız sizinle’
Başkan Cengiz, Muslera ve Andone için pankartlar asıldı.
Galatasaray'da rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren başkan Mustafa Cengiz unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine yönetim, Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı "Dualarımız seninle başkanım" yazılı pankart astı. Ayrıca geçen hafta sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone ile daha önce sakatlanan Christian Luyindama'nın karton fotoğrafları yedek kulübesinin arkasına konuldu. "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" pankartı asıldı.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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