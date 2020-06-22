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22 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Dualarımız sizinle’

‘Dualarımız sizinle’

Başkan Cengiz, Muslera ve Andone için pankartlar asıldı.

'da rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren başkan unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine yönetim, Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı "Dualarımız seninle başkanım" yazılı pankart astı. Ayrıca geçen hafta sakatlık geçiren ve Florin Andone ile daha önce sakatlanan Christian Luyindama'nın karton fotoğrafları yedek kulübesinin arkasına konuldu. "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" pankartı asıldı.

  1. 22.6.2020
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