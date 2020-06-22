‘Dualarımız sizinle’

Galatasaray'da rahatsızlıklarından dolayı operasyon geçiren başkan Mustafa Cengiz unutulmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların isteği üzerine yönetim, Fetih Suresi'nin bir bölümünün yer aldığı "Dualarımız seninle başkanım" yazılı pankart astı. Ayrıca geçen hafta sakatlık geçiren Fernando Muslera ve Florin Andone ile daha önce sakatlanan Christian Luyindama'nın karton fotoğrafları yedek kulübesinin arkasına konuldu. "Geçmiş olsun, kalbimiz sizinle" pankartı asıldı.