Şampiyonluk treni kaçıyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Şampiyonluk treni kaçıyor!

Şampiyonluk treni kaçıyor!

Şampiyonluk treni kaçıyor!

Geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar sonunu getiremedi ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Lider ile arasındaki fark 8 puana çıktı.

Son iki sezonun şampiyonu 'da işler yolunda gitmiyor. Geçen hafta 'de 3 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam da FK ile 3-3 berabere kaldı, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Eksikler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Cimbom için maç kötü başladı. 17. dakikada Djilobodji takımını öne geçirdi. Bu golün ardından silkinen Galatasaray, Falcao ve 'nın 4'er dakika arayla gelen iki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ayrıca 55'te 'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına karşın Sofiane Feghouli ile bir gol daha bulmayı başardı: 3-1.

NEFESLER TUTULDU

Gaziantep Twumasi'nin golüyle maça tutunurken maçın son dakikaları adeta nefes kesti. 90+4'te Kayode'nin attığı gol Jimmy'ye faul yapılması nedeniyle iptal edildi. 90+12'de ise Okan'ın topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle Alper Ulusoy endirekt vuruş kararı verdi. Ardından da Sekidika'nın Maxim'i düşürdüğü gerekçesiyle penaltı çaldı. Topun başına gelen Maxim, 90+14'te skoru ilan etti: 3-3. Bu sonuçla Galatasaray, 'in 8, maç eksiği olan 'un ise 5 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.

5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı. ve sakatlıkların ardından deneyimli teknik adam, oyuna Linnes, Taylan, Selçuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz'ı dahil etti. Ancak bu değişikler galibiyeti korumaya yetmedi.

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyonluk treni kaçıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA