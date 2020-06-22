Şampiyonluk treni kaçıyor!
Geriye düştüğü maçta 3-1 öne geçmeyi başaran sarı-kırmızılılar sonunu getiremedi ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Lider Başakşehir ile arasındaki fark 8 puana çıktı.
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Geçen hafta Rize'de 3 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam da Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Eksikler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Cimbom için maç kötü başladı. 17. dakikada Djilobodji takımını öne geçirdi. Bu golün ardından silkinen Galatasaray, Falcao ve Belhanda'nın 4'er dakika arayla gelen iki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ayrıca 55'te Ahmet Çalık'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına karşın Sofiane Feghouli ile bir gol daha bulmayı başardı: 3-1.
NEFESLER TUTULDU
Gaziantep Twumasi'nin golüyle maça tutunurken maçın son dakikaları adeta nefes kesti. 90+4'te Kayode'nin attığı gol Jimmy'ye faul yapılması nedeniyle iptal edildi. 90+12'de ise Okan'ın topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle Alper Ulusoy endirekt vuruş kararı verdi. Ardından da Sekidika'nın Maxim'i düşürdüğü gerekçesiyle penaltı çaldı. Topun başına gelen Maxim, 90+14'te skoru ilan etti: 3-3. Bu sonuçla Galatasaray, Başakşehir'in 8, maç eksiği olan Trabzon'un ise 5 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.
5 DEĞİŞİKLİK YAPTI
Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı. Kırmızı kart ve sakatlıkların ardından deneyimli teknik adam, oyuna Linnes, Taylan, Selçuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz'ı dahil etti. Ancak bu değişikler galibiyeti korumaya yetmedi.
- 22.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonluk treni kaçıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.