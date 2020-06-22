Şampiyonluk treni kaçıyor!

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Geçen hafta Rize'de 3 puan bırakan sarı-kırmızılı ekip, dün akşam da Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı, galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Eksikler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Cimbom için maç kötü başladı. 17. dakikada Djilobodji takımını öne geçirdi. Bu golün ardından silkinen Galatasaray, Falcao ve Belhanda'nın 4'er dakika arayla gelen iki golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti. Ayrıca 55'te Ahmet Çalık'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına karşın Sofiane Feghouli ile bir gol daha bulmayı başardı: 3-1.

NEFESLER TUTULDU

Gaziantep Twumasi'nin golüyle maça tutunurken maçın son dakikaları adeta nefes kesti. 90+4'te Kayode'nin attığı gol Jimmy'ye faul yapılması nedeniyle iptal edildi. 90+12'de ise Okan'ın topu elinde fazla tuttuğu gerekçesiyle Alper Ulusoy endirekt vuruş kararı verdi. Ardından da Sekidika'nın Maxim'i düşürdüğü gerekçesiyle penaltı çaldı. Topun başına gelen Maxim, 90+14'te skoru ilan etti: 3-3. Bu sonuçla Galatasaray, Başakşehir'in 8, maç eksiği olan Trabzon'un ise 5 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.

5 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında 5 değişiklik hakkını da kullandı. Kırmızı kart ve sakatlıkların ardından deneyimli teknik adam, oyuna Linnes, Taylan, Selçuk, Sekidika ve Jimmy Durmaz'ı dahil etti. Ancak bu değişikler galibiyeti korumaya yetmedi.