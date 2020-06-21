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21 Haziran 2020, Pazar
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’a tepki

Hasan Kartal’a tepki

Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, olaylı maç sonrası "Allah'ın sopası yok" diyen Rize Başkanı 'a tepki gösterdi.

Rize maçlarında sürekli tatsızlık çıktığını ve 'ın kayıplar verdiğini belirten Hamamcıoğlu, "G.Saray ile oynama şerefine nail olan Rizespor'un kulüp başkanının talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır" dedi.

  1. 21.6.2020
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