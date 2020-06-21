Hasan Kartal’a tepki

Rize maçlarında sürekli tatsızlık çıktığını ve Galatasaray'ın kayıplar verdiğini belirten Hamamcıoğlu, "G.Saray ile oynama şerefine nail olan Rizespor'un kulüp başkanının talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır" dedi.