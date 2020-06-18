Galatasaray'da son durum ne? Sıcak gelişme ve karar...

Süper Lig'e hem puan hem de önemli isimleri kaybederek dönüş yapan Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış durumda. Muslera ve Andone'nin sezonu kapatması, Trabzonspor ile puan farkının 6'ya yükselmesi, sarı-kırmızılı kurmayları düşündürürken, gelecek sezon planlamaları da şimdiden başlamış durumda. Peki Galatasaray'da son durum ne? İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...