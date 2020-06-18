Galatasaray'da son durum ne? Sıcak gelişme ve karar...
Süper Lig'e hem puan hem de önemli isimleri kaybederek dönüş yapan Galatasaray, şampiyonluk yarışında büyük bir yara almış durumda. Muslera ve Andone'nin sezonu kapatması, Trabzonspor ile puan farkının 6'ya yükselmesi, sarı-kırmızılı kurmayları düşündürürken, gelecek sezon planlamaları da şimdiden başlamış durumda. Peki Galatasaray'da son durum ne? İşte detaylar. Son dakika Galatasaray haberleri...
18 Haziran 2020 Perşembe 15:49
Güncelleme: 18.06.2020 15:53
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Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından lige mağlubiyetle dönüş yapan Galatasaray'da yenilginin yanında yaşanan sakatlıklar da moralleri bir hayli bozdu.
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Rizespor karşısındaki mağlubiyetle şampiyonluk yarışında da büyük yara alan sarı-kırmızılılarda lider Trabzonspor ile olan puan farkı 6'ya çıkarken, gelecek sezon için de hesaplar yapılıyor.
Özellikle transfer konusunda, adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılıların gündeminde şu sıralar, Belhanda'nın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı, Muslera'nın yerinin ne şekilde doldurulacağı ve Gaziantep FK mücadelesi var.
Peki Galatasaraylı kurmaylar bu konularda nasıl bir yol izlemeyi planlıyor? İşte tüm bu soruların yanıtları...
Hürriyet'in haberine göre; Arap ekibi Al Ahly'nin büyük bir ilgisinin olduğu bilinen Belhanda'nın eleştirilmesinin en büyük nedeni belki de yönetimin onu Sneijder'in yerine konumlandırmasıydı fakat Belhanda'nın son 2 şampiyonlukta büyük.