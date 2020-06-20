Gerson Rodrigues sesleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Gerson Rodrigues sesleri

sesleri

Gerson Rodrigues sesleri

'nın hazırladığı 'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.Gücü'nde kiralık oynayan 'in geldiği iddia edildi.

'nın hazırladığı Harcama Limitleri'nin içinde kalmak için ciddi bir savaş verecek G.Saray maliyeti düşük isimlerin peşine düştü. Bu yüzden gündeme A.G ücü'nde kiralık oynayan Gerson Rodrigues'in geldiği iddia edildi. Dinamo Kiev'le 24 yaşındaki oyuncu için görüşme yapılmasına karar verildiği belirtildi.
  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gerson Rodrigues sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA