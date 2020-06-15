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15 Haziran 2020, Pazartesi
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sezon sonunda

Belhanda sezon sonunda

Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Rumen basınına verdiği röportajda, 'nın transferi konusunda açıklamalarda bulundu.

Al Hilal Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Rumen basınına verdiği röportajda, 'nın transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Sezon sonunu işaret eden Rumen hoca, "S.Arabistan'da ligde 7 yabancı oyuncuya izin veriliyor. Kontenjanımız dolu. Tabi sezon sonunda neler olacağını bilemiyorum" dedi.
  1. 15.6.2020
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