Rıdvan Dilmen'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı!

Rıdvan Dilmen'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı!

'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda  'la karşı karşıya gelirken, yıldız kalecisi 'yı sakatlığa kurban verdi. yorumcusu , Muslera'nın sakatlık pozisyonundan önce ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirtip, "Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. 'a bildirelim diyorum 1.5 yıldır. 'nın ayağı" ifadesini kullandı.

yorumcusu , maçında sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı 'nın pozisyonunu değerlendirdi.

"IFAB'A BİLDİRELİM DİYORUM"

Uruguaylı kalecinin sakatlandığı pozisyondan önce ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirten Dilmen, "1.5 yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. 'a bildirelim diyorum 1.5 yıldır. 'nın ayağı" ifadesini kullandı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 22:46
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