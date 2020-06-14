Rıdvan Dilmen'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı!
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelirken, yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı sakatlığa kurban verdi. NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Muslera'nın sakatlık pozisyonundan önce ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirtip, "Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum 1.5 yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı" ifadesini kullandı.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera'nın pozisyonunu değerlendirdi.
"IFAB'A BİLDİRELİM DİYORUM"
Uruguaylı kalecinin sakatlandığı pozisyondan önce ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirten Dilmen, "1.5 yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum 1.5 yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı" ifadesini kullandı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 22:46
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (27. hafta)
- İşte Muslera'nın sakatlanma anı! Ambulansa böyle kaldırıldı
- Yıldız futbolcudan Fernando Muslera'ya destek mesajı!
- Muslera'nın sakatlığı sonrası Fatih Terim'in görüntüsü olay oldu!
- Takımdan gönderiliyor! Galatasaray'ı üzen Beşiktaş'ı sevindiren ayrılık
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıdvan Dilmen'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.