Rıdvan Dilmen'den Muslera tepkisi: Kaldıracaksın bayrağı!

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve ayağında kırık tespit edilen Galatasaraylı Fernando Muslera'nın pozisyonunu değerlendirdi.

"IFAB'A BİLDİRELİM DİYORUM"

Uruguaylı kalecinin sakatlandığı pozisyondan önce ofsayt kararı verilmesi gerektiğini belirten Dilmen, "1.5 yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum 1.5 yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı" ifadesini kullandı.