Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e mesaj! "Hiç merak etmesin..."
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, "Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir Galatasaray var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz.
BU SÜREÇTE HERKES YIPRANDI
Fiziksel ve psikolojik olarak bu süreçte herkes yıprandı. Bu 90 günün herhangi bir hazırlık maçı oynamadan sadece antrenmanlarla geçen bir süre olduğunu düşündüğümüzde bakalım bedenlerimiz ne kadar direnç gösterecek.
EN İYİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK
O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Corona virüsü sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük.
AHMET KARAKTERLİ BİR OYUNCU
Milli Takım'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet.
BAŞKANIMIZ MERAK ETMESİN
Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 20:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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