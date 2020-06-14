Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e mesaj! "Hiç merak etmesin..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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'den 'e mesaj! "Hiç merak etmesin..."

Fatih Terim'den Mustafa Cengiz'e mesaj! "Hiç merak etmesin..."

'in 27. haftasında , deplasmanda 'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi Galatasaray Teknik Direktörü , açıklamalarda bulundu. Terim, "Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

90 günlük bir aradan sonra buradayız. Bıraktığımız duruma şöyle bir bakacak olursak, 9 maçın 7'sini kazanmış, 2'sinde berabere kalmış, efektif oynayan bir var. 2. yarının bütün sayısal oranlarında öndeyiz.

BU SÜREÇTE HERKES YIPRANDI

Fiziksel ve psikolojik olarak bu süreçte herkes yıprandı. Bu 90 günün herhangi bir hazırlık maçı oynamadan sadece antrenmanlarla geçen bir süre olduğunu düşündüğümüzde bakalım bedenlerimiz ne kadar direnç gösterecek.

EN İYİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK

O güne baktığımızda hiç eksiğimiz yoktu, birçok takımın çok eksiği vardı. Corona virüsü sonrasında en iyi oyuncularımızdan birini kaybettik. Böyle bu işler. Herhangi bir sebep göstermeksizin Ahmet'in de bu formayı çoğu zaman taşıdığını gördük.

AHMET KARAKTERLİ BİR OYUNCU

'a kadar yükselmiş bir oyuncu. Kıymetli, karakterli bir oyuncu Ahmet.

BAŞKANIMIZ MERAK ETMESİN

Sevgili başkanımız hiç merak etmesin. Biz buradayız. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 20:53
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