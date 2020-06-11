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11 Haziran 2020, Perşembe
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‘Ben her duruma hazırım’

‘Ben her duruma hazırım’

'ın gözdelerinden , gazetesine konuştu. 'nın ilgisine teşekkür etti.

'ın gözdelerinden , gazetesine konuştu. 'nın ilgisine teşekkür etti. Porto, Galatasaray ve Ajax'ın da istediği Meksikalı stoper, " Ligi dünyanın en iyilerinden biri. Oyunun ritmi farklı. Ben her duruma hazırım" dedi. Diğer teklifler içinse, "Bu konuyla menajerlerim ilgileniyor. Benim için en doğu seçimi yapacaklarına inanıyorum" iddiasını gündeme getirdi.
  1. 11.6.2020
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