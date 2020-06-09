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09 Haziran 2020, Salı
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Terim’den kutlama

Terim’den kutlama

Takıma bir gün izin veren , ailesiyle birlikte 'daydı. İmparator, ilk torunu Yaman'ın dolayısıyla bir gün önceden 'dan ayrıldı.

Takıma bir gün izin veren , ailesiyle birlikte 'daydı. İmparator, ilk torunu Yaman'ın dolayısıyla bir gün önceden 'dan ayrıldı. Terim, 'dan paylaştığı fotoğrafta, "Yüreğime ilk torun sevincini yaşatan Yaman'ım, bahtın açık, ömrün huzurlu olsun. İyi ki doğdun dedeciğim" notunu düştü.
  1. 9.6.2020
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