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09 Haziran 2020, Salı
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Bugün çift antrenman

Bugün çift antrenman

 Lig'de bu pazar 'ye konuk olacak , bugün 'nde toplanarak sabah ve akşam olmak üzere günü çift idmanla tamamlayacak.

Lig'de bu pazar 'ye konuk olacak , uzun bir aranın ardından dünü izinli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bugün 'nde toplanarak sabah ve akşam olmak üzere günü çift idmanla tamamlayacak.
  1. 9.6.2020
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