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09 Haziran 2020, Salı
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Devler peşinde

Devler peşinde

'da 'genç ve gelecek vadeden futbolcu' kriterine uyan 'ye talipler her geçen gün artıyor. Slovak ekibi Trencin'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyu İspanyol ekibi ile Portekiz temsilcisi da izliyor.

'da 'genç ve gelecek vadeden futbolcu' kriterine uyan 'ye talipler her geçen gün artıyor. Slovak ekibi Trencin'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyu İspanyol ekibi ile Portekiz temsilcisi da izliyor. Sarı-kırmızılıların 500 bin euro'luk teklif yaptığı konuşulan Bukari için Trencin 3 milyon euro'luk bir bedel belirlemişti. Bu sezon 21 maçta 7 gol, 6 asist yapan Bukari, her gün Gana basınında manşetleri süslüyor.
  1. 9.6.2020
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