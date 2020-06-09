11 Aslan hazır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray 11 Aslan hazır

11 Aslan hazır

11 Aslan hazır

Bir aydır çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren , 'e dönüş maçında kadrosunu şekillendirdi.

Bir aydır çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren , 'e dönüş maçında kadrosunu şekillendirdi. Pazar günü Ç. Rizespor ile zor bir maça çıkacak sarıkırmızılılarda kalede her zamanki gibi Muslera görev yapacak. Hücumda Feghouli, Onyekuru ve Falcao üçlüsünü bozmayacak , orta sahada ise değişikliğe gidecek. İmparator bu alanda Lemina'nın formasını 'ya verecek ve Seri savunmanın önünde yer alacak. Üçlü orta sahanın solunda ise asistçi olacak. Lemina stoperde Donk'un yeni partneri olacak. Beklerde ise Mariano ve Saracchi'nin yeri garanti gibi.
Savaş ÇORLU
  1. 9.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

11 Aslan hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA