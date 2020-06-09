Başkana destek olmalıyız
Daha önceki seçimde Başkan Mustafa Cengiz'e rakip olup, yarışan başkan adayı Ali Fatinoğlu, Galatasaray camiasını birleştirici mesajları ile büyük alkış aldı.
Daha önceki seçimde Başkan Mustafa Cengiz'e rakip olup, yarışan başkan adayı Ali Fatinoğlu, Galatasaray camiasını birleştirici mesajları ile büyük alkış aldı. Fatinoğlu yaptığı açıklamada "Başkanımız, en kısa sürede iyileşip, başkanlık koltuğuna oturacaktır. Başkanımız, camiamızdaki bazı kesimler tarafından haksız eleştirilere uğradı. Sayın Cengiz ise kulübü yönetirken yaşadığı sıkıntılar yüzünden sağlığından oldu. Şükürler olsun ki hızla iyileşiyor. Yakında tekrar Galatasaray Başkanı olarak, camiamıza yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandıracaktır. Şimdi kenetlenme zamanı..." dedi.
ÖDEMELER TAMAM
Yönetim, 8 maçlık zorlu serüven öncesi futbolculara izin gününde maaşlarını yatırarak adeta doping yaptı. Sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesi kafalarında soru işareti kalmaması için ödemelerin yapıldığı belirtildi.
- 9.6.2020
- Emre Bol: Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaştıysa ligin seyrine şaibe karışmıştır
- F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! "O isim gelirse kimse şaşırmasın"
- "Fenerbahçe'nin bu sezon tek hedefi Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek"
- Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar
- Flaş Vedat Muriqi sözleri! "O teklif gelmezse Fenerbahçe satmaz"
- Yıldız golcü için dev kapışma! Premier Lig'den geliyor
- Ali Koç'un Fenerbahçe'de 2 yılı doldu! Verilen sözler ne oldu?
- Cimbom'da sağ bek harekatı... Mariano'nun yerine Afrikalı uçurtma!
- İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'den Subotiç bombası
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Sözleşmede flaş detay...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Başkana destek olmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.