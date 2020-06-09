Başkana destek olmalıyız

Daha önceki seçimde Başkan Mustafa Cengiz'e rakip olup, yarışan başkan adayı Ali Fatinoğlu, Galatasaray camiasını birleştirici mesajları ile büyük alkış aldı. Fatinoğlu yaptığı açıklamada "Başkanımız, en kısa sürede iyileşip, başkanlık koltuğuna oturacaktır. Başkanımız, camiamızdaki bazı kesimler tarafından haksız eleştirilere uğradı. Sayın Cengiz ise kulübü yönetirken yaşadığı sıkıntılar yüzünden sağlığından oldu. Şükürler olsun ki hızla iyileşiyor. Yakında tekrar Galatasaray Başkanı olarak, camiamıza yeni şampiyonluklar ve kupalar kazandıracaktır. Şimdi kenetlenme zamanı..." dedi.

ÖDEMELER TAMAM

Yönetim, 8 maçlık zorlu serüven öncesi futbolculara izin gününde maaşlarını yatırarak adeta doping yaptı. Sarı-kırmızılıların karşılaşma öncesi kafalarında soru işareti kalmaması için ödemelerin yapıldığı belirtildi.