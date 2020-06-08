Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun talipleri bitmiyor. Bonservisinin yüksek olması nedeniyle tekrar kiralanması düşünülen tecrübeli oyuncu, yüksek ihtimalle sezonunda sonunda elden kaçacak... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
8 Haziran 2020 Pazartesi 16:35
Güncelleme: 08.06.2020 16:35
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Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göze giren Jean Michael Seri'yi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda tutmak istiyor.
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Ancak sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Fildişili oyuncuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın işi ise kolay değil.
Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fransa'dan talipler olduğu ortaya çıktı.
NAPOLI'NİN DE GÜNDEMİNDE
Lyon ve Monaco'nun yakından ilgilendiği Jean Michael Seri, İtalyan kulübü Napoli'nin de gündeminde.
Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Fulham, iki sene önce 30 milyon Euro'luk dev bir yatırım yaptığı yıldız oyuncuyu gelecek sezondan itibaren de satmaya sıcak bakıyor.