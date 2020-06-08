Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcunun talipleri bitmiyor. Bonservisinin yüksek olması nedeniyle tekrar kiralanması düşünülen tecrübeli oyuncu, yüksek ihtimalle sezonunda sonunda elden kaçacak... İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

8 Haziran 2020 Pazartesi 16:35 Güncelleme: 08.06.2020 16:35
Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla göze giren Jean Michael Seri'yi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim takımda tutmak istiyor.

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Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

Ancak sözleşmesinde 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Fildişili oyuncuyu tekrar kiralamak isteyen Galatasaray'ın işi ise kolay değil.

Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

Sabah'ın haberine göre; 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna Fransa'dan talipler olduğu ortaya çıktı.

Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

NAPOLI'NİN DE GÜNDEMİNDE

Lyon ve Monaco'nun yakından ilgilendiği Jean Michael Seri, İtalyan kulübü Napoli'nin de gündeminde.

Galatasaraylı yıldıza iki dev talip daha! Elden kaçacak

Premier Lig'e dönme şansı kalmayan Fulham, iki sene önce 30 milyon Euro'luk dev bir yatırım yaptığı yıldız oyuncuyu gelecek sezondan itibaren de satmaya sıcak bakıyor.

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