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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Abartılı bir özgüveni var!

Abartılı bir özgüveni var!

'un son anda Anderlecht'in elinden kaparak kiraladığı ancak memnun kalmadığı , 'da tartışılıyor. 'un eski oyuncusu , gazetesine yaptığı açıklamada, golcü oyuncunun transferinin büyük bir hata olduğunu söyledi.

'un son anda Anderlecht'in elinden kaparak kiraladığı ancak memnun kalmadığı , 'da tartışılıyor. 'un eski oyuncusu , gazetesine yaptığı açıklamada, golcü oyuncunun transferinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Verheyen, "Gerçekle doğru orantılı olmayan bir özgüveni var. Davranışının temeli budur. Kendisini olduğundan fazlası sanıyor" dedi.
  1. 27.5.2020
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