Fernando Muslera'nın hedefi Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak!
Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara 12 Haziran'da sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın kalan haftalardaki en büyük kozu yine Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera olacak. Bu sezon gol yeme yüzdesi düşük olan deneyimli eldiven, gelecek sezonlarda da Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak istiyor.
Lige kötü başlamasına rağmen ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'ın corona virüsü arasından sonra başlanacak Süper Lig'de en büyük kozu Fernando Muslera olacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Muslera, Galatasaray formasıyla bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor. Uruguaylı eldiven, 2019-2020 sezonunda tek maç kaçırdı. O da Türk Telekom'da 1-0 kaybedilen Başakşehir. Uruguaylı eldiven kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi. Bu maç başına 0.76 anlamına geliyor. Deneyimli file bekçisi Galatasaray'da en az golü transfer olduğu ilk sezon olan 2011-12'de yedi. O sezon Muslera 33 maçta sadece 23 gol yemişti.
Muslera'nın sırasıyla şampiyonluk gördüğü sezonlardaki gol yeme ortalaması şöyle:
2011-2012 (0.69), 2012-2013 (1.00), 2015-2016 (1.09), 2017-2018 (1.00), 2018-2019 (1.03).
Galatasaray formasıyla şampiyonluk görmediği sezonlarda ise Muslera 2013-2014 (0.86), 2015-2016 (1.39), 2016-2017 (1.17) ortalama gol kalesinde gördü.
Galatasaray'dan sonra ligde en az gol yeme yüzdesi Medipol Başakşehir'e ait. Başakşehir 26 haftada kalesinde 25 gol görürken maç başına 0.96 ortalama tutturdu. Kalesinde 28 gol gören lider Trabzonspor'da ise bu oran maç başına 1.07.
REKOR FENERBAHÇE'NİN
Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe. Son 20 yıla bakıldığında ise 2002-2003 sezonunda 34 maçta 21 gol yiyen ve maç başına 0.61 ortalama tutturan Beşiktaş dikkat çekiyor.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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