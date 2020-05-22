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22 Mayıs 2020, Cuma
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'nın hedefi 'nin rekorunu kırmak!

Fernando Muslera'nın hedefi Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak!

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara 12 Haziran'da sona eriyor. Şampiyonluk mücadelesi veren 'ın kalan haftalardaki en büyük kozu yine Uruguaylı kalecisi olacak. Bu sezon gol yeme yüzdesi düşük olan deneyimli eldiven, gelecek sezonlarda da 'nin rekorunu kırmak istiyor.

Lige kötü başlamasına rağmen ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olan 'ın corona virüsü arasından sonra başlanacak 'de en büyük kozu olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre Muslera, Galatasaray formasıyla bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor. Uruguaylı eldiven, 2019-2020 sezonunda tek maç kaçırdı. O da 'da 1-0 kaybedilen . Uruguaylı eldiven kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi. Bu maç başına 0.76 anlamına geliyor. Deneyimli file bekçisi Galatasaray'da en az golü transfer olduğu ilk sezon olan 2011-12'de yedi. O sezon Muslera 33 maçta sadece 23 gol yemişti.

Muslera'nın sırasıyla şampiyonluk gördüğü sezonlardaki gol yeme ortalaması şöyle:

2011-2012 (0.69), 2012-2013 (1.00), 2015-2016 (1.09), 2017-2018 (1.00), 2018-2019 (1.03).

Galatasaray formasıyla şampiyonluk görmediği sezonlarda ise Muslera 2013-2014 (0.86), 2015-2016 (1.39), 2016-2017 (1.17) ortalama gol kalesinde gördü.

Galatasaray'dan sonra ligde en az gol yeme yüzdesi Medipol Başakşehir'e ait. Başakşehir 26 haftada kalesinde 25 gol görürken maç başına 0.96 ortalama tutturdu. Kalesinde 28 gol gören lider 'da ise bu oran maç başına 1.07.

REKOR FENERBAHÇE'NİN

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören . Son 20 yıla bakıldığında ise 2002-2003 sezonunda 34 maçta 21 gol yiyen ve maç başına 0.61 ortalama tutturan dikkat çekiyor.

  1. 22.05.2020
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