Fernando Muslera'nın hedefi Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak!

Lige kötü başlamasına rağmen ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'ın corona virüsü arasından sonra başlanacak Süper Lig'de en büyük kozu Fernando Muslera olacak.

Milliyet'te yer alan habere göre Muslera, Galatasaray formasıyla bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor. Uruguaylı eldiven, 2019-2020 sezonunda tek maç kaçırdı. O da Türk Telekom'da 1-0 kaybedilen Başakşehir. Uruguaylı eldiven kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi. Bu maç başına 0.76 anlamına geliyor. Deneyimli file bekçisi Galatasaray'da en az golü transfer olduğu ilk sezon olan 2011-12'de yedi. O sezon Muslera 33 maçta sadece 23 gol yemişti.

Muslera'nın sırasıyla şampiyonluk gördüğü sezonlardaki gol yeme ortalaması şöyle:

2011-2012 (0.69), 2012-2013 (1.00), 2015-2016 (1.09), 2017-2018 (1.00), 2018-2019 (1.03).

Galatasaray formasıyla şampiyonluk görmediği sezonlarda ise Muslera 2013-2014 (0.86), 2015-2016 (1.39), 2016-2017 (1.17) ortalama gol kalesinde gördü.

Galatasaray'dan sonra ligde en az gol yeme yüzdesi Medipol Başakşehir'e ait. Başakşehir 26 haftada kalesinde 25 gol görürken maç başına 0.96 ortalama tutturdu. Kalesinde 28 gol gören lider Trabzonspor'da ise bu oran maç başına 1.07.

REKOR FENERBAHÇE'NİN

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe. Son 20 yıla bakıldığında ise 2002-2003 sezonunda 34 maçta 21 gol yiyen ve maç başına 0.61 ortalama tutturan Beşiktaş dikkat çekiyor.