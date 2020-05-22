Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...
Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen tüm kulüpler gibi Galatasaray'ın da zararı oldukça yüksek. Sarı-kırmızılılar 100 milyon TL'lik kaybı telafi etmek için 4 aşamalı bir planı devreye sokacak. İşte o strateji...
22 Mayıs 2020 Cuma 08:49
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Corona virüsü süreci saha içinde olduğu kadar saha dışında da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi.
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Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Galatasaray, Sivasspor'la arasındaki 10 puanlık farkı kapatmış ve şampiyonluk yarışına ortak olmuştu.
Sabah'ta yer alan habere göre sasar tespitinde bulunan yönetim, iki ayda mahrum kalınan geliri 100 milyon TL olarak hesapladı. Galatasaraylı yetkililer 100 milyon TL zararı en aza indirmek için 4 farklı proje üzerinde çalışıyor.
1- Futbol takımına nisan ve mayıs aylarında 10 milyon Euro ödeme yapması gereken yönetim, futbolculardan yüzde 15 indirim talep etti ve görüşmeler sürüyor.
2- Seyircisiz oynanacak maçlarda Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara 149 TL karşılığında taraftarların baskılı fotoğrafları koyulacak.
3- Yedek kulübesinde maske ile oturacak teknik heyet ve futbolcuları kameraların sürekli göstereceğini bilen sarı-kırmızılı kulüp, maskelere reklam verecek bir firma ile anlaşmaya da artık çok yakın.
4- Türk Telekom Stadı'nın dış cephesine reklam almak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, yetkili mercilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.