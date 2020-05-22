Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen tüm kulüpler gibi Galatasaray'ın da zararı oldukça yüksek. Sarı-kırmızılılar 100 milyon TL'lik kaybı telafi etmek için 4 aşamalı bir planı devreye sokacak. İşte o strateji...

22 Mayıs 2020 Cuma 08:49
Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Corona virüsü süreci saha içinde olduğu kadar saha dışında da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi.

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Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Galatasaray, Sivasspor'la arasındaki 10 puanlık farkı kapatmış ve şampiyonluk yarışına ortak olmuştu.

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Sabah'ta yer alan habere göre sasar tespitinde bulunan yönetim, iki ayda mahrum kalınan geliri 100 milyon TL olarak hesapladı. Galatasaraylı yetkililer 100 milyon TL zararı en aza indirmek için 4 farklı proje üzerinde çalışıyor.

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

1- Futbol takımına nisan ve mayıs aylarında 10 milyon Euro ödeme yapması gereken yönetim, futbolculardan yüzde 15 indirim talep etti ve görüşmeler sürüyor.

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

2- Seyircisiz oynanacak maçlarda Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara 149 TL karşılığında taraftarların baskılı fotoğrafları koyulacak.

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

3- Yedek kulübesinde maske ile oturacak teknik heyet ve futbolcuları kameraların sürekli göstereceğini bilen sarı-kırmızılı kulüp, maskelere reklam verecek bir firma ile anlaşmaya da artık çok yakın.

Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

4- Türk Telekom Stadı'nın dış cephesine reklam almak için harekete geçen Galatasaray yönetimi, yetkili mercilerle görüşmeler gerçekleştiriyor.

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