Galatasaray 4 aşamalı planı belirledi! 100 milyon...

Corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası ekonomisi olumsuz etkilenen tüm kulüpler gibi Galatasaray'ın da zararı oldukça yüksek. Sarı-kırmızılılar 100 milyon TL'lik kaybı telafi etmek için 4 aşamalı bir planı devreye sokacak. İşte o strateji...